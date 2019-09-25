Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение

25 сентября 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение более чем в пять раз – 16 инвесторов подали 26 заявок на 521,021 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,5158 маната (6,26 процента), средневзвешенная цена – также 99,5158 маната (6,26 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 100 миллионов манатов.

Срок погашения нот – 24 октября 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 25 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 24 сентября 17:58
Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение почти в три раза
Финансы 24 сентября 17:30
Центробанк Азербайджана диверсифицирует стерилизационные инструменты
Финансы 20 сентября 17:45
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение почти в 5 раз
Финансы 20 сентября 16:04
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 19 сентября 18:06
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 19 сентября 17:54
Лента новостей
Минэкологии Азербайджана: Важно применять различные тарифы в зависимости от объема потребляемой воды
Общество 18:20
"Дочка" казахстанского «Байтерек» создаст совместный с США фонд
Бизнес 18:18
Фарид Шафиев: Поездка Пашиняна в США не изменит экономический фон в Армении
Нагорно-карабахский конфликт 18:16
Вице-президент Международной финансовой корпорации: "Программа реформ в Азербайджане постоянно расширяется"
Бизнес 18:14
Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)
Культура 18:06
Информационные услуги и услуги связи в Азербайджане увеличились на 17,6%
ИКТ 18:06
Международная финансовая корпорация способствовала принятию 18 законов в Азербайджане
Финансы 17:58
В Баку 80% выбросов в атмосферу приходится на долю автотранспорта — минэкологии
Общество 17:57
Президент Ильхам Алиев: На этом месте хотели построить какие-то здания, я не позволил - эта зона должна быть общественной (ВИДЕО)
Политика 17:48