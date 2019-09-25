Рост реального ВВП Азербайджана составит 2,1 %

25 сентября 2019 22:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост реального внутреннего валового продукта (ВВП) Азербайджана в 2020 году составит 2,1 процента, что меньше на 0,6 процентных пункта предыдущих показателей, сообщает Trend со ссылкой на отчет МВФ по случаю завершения консультаций с правительством Азербайджана по статье IV за 2019 год.

Рост ВВП ненефтяного сектора составит 2,7 процента (сокращение на 0,1 процент в сравнении с нынешним годом), нефтяной ВВП вырастет на 1,2 процента (сокращение на 1,3 процента год к году).

По прогнозам фонда, уровень безработицы в Азербайджане в 2020 году останется неизменным и составит 5 процентов. Индекс потребительских цен – 3,3 процента.

Государственные доходы (включая гранты) будут на уровне 37,8 процента от ВВП, а расходы - 34,4 процента, прогнозируют аналитики МВФ.

Текущие расходы правительства предполагаются на уровне 25,8 процента, капитальные расходы и чистое кредитование – 8,6 процента, фискальный баланс – 3,4 процента.

Совокупный государственный долг (прямое заимствование) в 2020 году сократится до 18,6 процента от ВВП по сравнению с 2019 годом на 1,1 процента.

Прогнозируется, что объем "широких денег" от ВВП составит 6 процентов, банковские кредиты в частном секторе – 8,2 процента.

В 2020 году ожидается, что платежный баланс составит 10 процентов ВВП, прямые зарубежные инвестиции – 4,7 процента.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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