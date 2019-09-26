Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 26 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 32,4445 маната, до 2567,2040 маната, унция серебра - на 0,8326 маната, до 30,6344 маната, унция платины - на 33,133 маната, до 1585,8705 маната, унция палладия - на 37,6805 маната, до 2802,8750 маната.
|
Название
|
26.09.2019
|
25.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2567,2040
|
2599,6485
|
Серебро
|
XAG
|
30,6344
|
31,4670
|
Платина
|
XPT
|
1585,8705
|
1619,0035
|
Палладий
|
XPD
|
2802,8750
|
2840,5555
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 26 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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