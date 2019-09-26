Золото в Азербайджане подешевело

26 сентября 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 26 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 32,4445 маната, до 2567,2040 маната, унция серебра - на 0,8326 маната, до 30,6344 маната, унция платины - на 33,133 маната, до 1585,8705 маната, унция палладия - на 37,6805 маната, до 2802,8750 маната.

Название

26.09.2019

25.09.2019

Золото

XAU

2567,2040

2599,6485

Серебро

XAG

30,6344

31,4670

Платина

XPT

1585,8705

1619,0035

Палладий

XPD

2802,8750

2840,5555

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 26 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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