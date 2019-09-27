Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов

27 сентября 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 30 сентября проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,26 – 7,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на 27 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 сентября
Финансы 09:41
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 26 сентября 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 сентября
Финансы 26 сентября 09:34
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 25 сентября 10:03
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 сентября
Финансы 25 сентября 10:02
Лента новостей
Германия поддерживает сближение ЕС и Азербайджана - посол
Бизнес 16:08
По сценарию Натига Расулзаде снимается фильм о выдающихся азербайджанских архитекторах
Культура 16:01
Американская Epsilon получила дебит 1 млн м³ газа в сутки на узбекском месторождении
Энергетика 15:58
Азербайджанские турагентства принимают участие в туристической выставке в Турции
Турция 15:55
Корейские компании заинтересованы в импорте грузинской продукции
Финансы 15:40
МИД Азербайджана приветствует решение Лионского суда
Политика 15:39
Частично ограничивается движение на трассе Баку-Алят-Газах-госграница Грузии
Общество 15:30
Малейка Аббасзаде: В Азербайджане все еще сохранилась советская система обучения английскому языку
Общество 15:29
Единой валюты стран ЕАЭС не будет
Бизнес 15:27