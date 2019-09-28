Национальный банк Грузии обновит купюру

БАКУ/Trend/ - Обновленные банкноты номиналом в 10 лари появятся в обороте в Грузии с первого октября, передает Trend со ссылкой на Национальный Банк Грузии.

Президент Национального банка уже издал указ, по которому новые банкноты станут законным платежным средством через несколько дней.

На лицевой стороне новой банкноты будет помещен новый портрет грузинского поэта Акакия Церетели с улучшенным качеством рельефности и объемом, а также отрывок из его стихотворения «Весна», изображение цветущей ветки и ласточки.

На оборотной стороне банкноты будет изображена картина грузинского живописца и графика Давида Какабадзе «Имерети — мать моя» и государственный герб Грузии.

Выпуск в оборот обновленных банкнот начался поэтапно. Национальный банк Грузии с первого февраля 2016 года выпустил в обращение обновленные банкноты национальной валюты лари номиналом в 20 и 50 лари, а купюры номиналом в 100 лари с обновленным дизайном были выпущены в оборот по всей Грузии с первого ноября 2016 года. А банкноты номиналом в пять лари выпустили в оборот с первого сентября 2017 года.

Курс на 28 сентября 1 USD=2,95 GEL

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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