Официальный курс маната к мировым валютам на 30 сентября

30 сентября 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,8592 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

30.09.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8592

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1486

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0297

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8203

1 бразильский реал

1 BRL

0,4088

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1123

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1418

1 чешская крона

1 CZK

0,0719

100 чилийских песо

100 CLP

0,2339

1 китайский юань

1 CNY

0,2386

1 датская крона

1 DKK

0,2490

1 грузинский лари

1 GEL

0,5743

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2168

1 индийская рупия

1 INR

0,0241

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,0900

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0120

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1736

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7152

1 израильский шекель

1 ILS

0,4882

1 канадский доллар

1 CAD

1,2844

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5875

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0242

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4060

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0863

1 молдавская лея

1 MDL

0,0958

1 египетский фунт

1 EGP

0,1042

1 норвежская крона

1 NOK

0,1872

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0180

1 польский злотый

1 PLN

0,4242

1 российский рубль

1 RUB

0,0263

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2305

1 саудовский риал

1 SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3192

1 турецкая лира

1 TRY

0,3000

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0548

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1755

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0705

100 японских иен

100 JPY

1,5759

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0656

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