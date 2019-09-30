Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 30 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 22,712 маната, до 2539,0945 маната, унция серебра - на 0,732 маната, до 29,6206 маната, унция платины - на 1,6405 маната, до 1583,2355 маната, унция палладия подорожала на 44,319 маната, до 2880,6840 маната.

Название 30.09.2019 27.09.2019 Золото XAU 2539,0945 2561,8065 Серебро XAG 29,6206 30,3526 Платина XPT 1583,2355 1584,8760 Палладий XPD 2880,6840 2836,3650

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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