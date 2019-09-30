Золото в Азербайджане подешевело

30 сентября 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 30 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 22,712 маната, до 2539,0945 маната, унция серебра - на 0,732 маната, до 29,6206 маната, унция платины - на 1,6405 маната, до 1583,2355 маната, унция палладия подорожала на 44,319 маната, до 2880,6840 маната.

Название

30.09.2019

27.09.2019

Золото

XAU

2539,0945

2561,8065

Серебро

XAG

29,6206

30,3526

Платина

XPT

1583,2355

1584,8760

Палладий

XPD

2880,6840

2836,3650

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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