Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 30 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 22,712 маната, до 2539,0945 маната, унция серебра - на 0,732 маната, до 29,6206 маната, унция платины - на 1,6405 маната, до 1583,2355 маната, унция палладия подорожала на 44,319 маната, до 2880,6840 маната.
|
Название
|
30.09.2019
|
27.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2539,0945
|
2561,8065
|
Серебро
|
XAG
|
29,6206
|
30,3526
|
Платина
|
XPT
|
1583,2355
|
1584,8760
|
Палладий
|
XPD
|
2880,6840
|
2836,3650
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 30 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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