Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане первого октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 46,393 маната, до 2492,7015 маната, унция серебра - на 0,7444 маната, до 28,8762 маната, унция платины - на 83,2405 маната, до 1499,9950 маната, унция палладия - на 28,8405 маната, до 2851,8435 маната.

Название 01.10.2019 30.09.2019 Золото XAU 2492,7015 2539,0945 Серебро XAG 28,8762 29,6206 Платина XPT 1499,9950 1583,2355 Палладий XPD 2851,8435 2880,6840

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на первое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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