Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане первого октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 46,393 маната, до 2492,7015 маната, унция серебра - на 0,7444 маната, до 28,8762 маната, унция платины - на 83,2405 маната, до 1499,9950 маната, унция палладия - на 28,8405 маната, до 2851,8435 маната.
|
Название
|
01.10.2019
|
30.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2492,7015
|
2539,0945
|
Серебро
|
XAG
|
28,8762
|
29,6206
|
Платина
|
XPT
|
1499,9950
|
1583,2355
|
Палладий
|
XPD
|
2851,8435
|
2880,6840
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на первое октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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