Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара

1 октября 2019 20:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную систему (ФРС) в том, что ее решения привели к удорожанию доллара и он стал неконкурентоспособным по отношению к другим валютам, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Как я и предполагал, (глава Федрезерва) Джей Пауэлл и Федеральная резервная система позволили доллару стать настолько сильным по отношению ко всем другим валютам, что наши производители испытывают на себе (это) негативное влияние. Ставка слишком высока! Они злейшие враги самих себя, хотя понятия об этом не имеют. Как жаль!" – написал Трамп в своем Twitter.

Курс доллара рос к основным мировым валютам во вторник. Например, по состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,094 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0898 доллара за евро.
На текущей неделе ожидаются выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, в том числе председателя регулятора Джерома Пауэлла, который выступит в пятницу.
ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых. При этом некоторые аналитики ожидали сохранения ставки. Почти половина членов комитета по итогам встречи проголосовала за еще одно снижение ставки до конца года. Следующее заседание запланировано на 29-30 октября.

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