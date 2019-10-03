Официальный курс маната к мировым валютам на 3 октября

3 октября 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье октября установлен на уровне 1,7 и 1,8629 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

03.10.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8629

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1418

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0294

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8148

1 бразильский реал

1 BRL

0,4116

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1114

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1411

1 чешская крона

1 CZK

0,0723

100 чилийских песо

100 CLP

0,2343

1 китайский юань

1 CNY

0,2378

1 датская крона

1 DKK

0,2495

1 грузинский лари

1 GEL

0,5728

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2168

1 индийская рупия

1 INR

0,0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,0914

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0120

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1722

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7040

1 израильский шекель

1 ILS

0,4870

1 канадский доллар

1 CAD

1,2765

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5876

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0242

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4060

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0859

1 молдавская лея

1 MDL

0,0957

1 египетский фунт

1 EGP

0,1042

1 норвежская крона

1 NOK

0,1863

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0180

1 польский злотый

1 PLN

0,4271

1 российский рубль

1 RUB

0,0261

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2297

1 саудовский риал

1 SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3169

1 турецкая лира

1 TRY

0,2979

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0547

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0687

100 японских иен

100 JPY

1,5862

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0650

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 10:11
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 2 октября 09:46
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 октября
Финансы 2 октября 09:30
В Азербайджане вырос оборот по платежным картам
Финансы 1 октября 11:56
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов
Финансы 1 октября 11:14
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 1 октября 09:47
Лента новостей
Азербайджанская продукция будет представлена в Германии
Бизнес 10:24
В Газахском районе будут перебои в подаче газа
Общество 10:16
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 10:11
Северокорейская делегация отправилась на рабочие переговоры с США
В мире 10:09
Американская Epsilon заявила об успешных результатах добычи газа в Узбекистане
Энергетика 09:54
ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы
Нагорно-карабахский конфликт 09:49
Азербайджан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИКТ
ИКТ 09:39
Цены на нефть перешли к росту после резкого снижения днем ранее
Экономика 09:30
Чистая прибыль ТВС Банка Грузии увеличилась
Финансы 09:23