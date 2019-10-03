Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане второго октября повысились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 37,434 маната, до 2547,2460 маната, унция серебра - на 0,6166 маната, до 29,8729 маната, унция платины - на 25,194 маната, до 1507,0670 маната, унция палладия - на 70,822 маната, до 2874,5640 маната.
|
Название
|
03.10.2019
|
02.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2547,2460
|
2509,8120
|
Серебро
|
XAG
|
29,8729
|
29,2573
|
Платина
|
XPT
|
1507,0670
|
1481,8730
|
Палладий
|
XPD
|
2874,5640
|
2803,7420
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на третье октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.