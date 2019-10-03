Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане второго октября повысились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 37,434 маната, до 2547,2460 маната, унция серебра - на 0,6166 маната, до 29,8729 маната, унция платины - на 25,194 маната, до 1507,0670 маната, унция палладия - на 70,822 маната, до 2874,5640 маната.

Название 03.10.2019 02.10.2019 Золото XAU 2547,2460 2509,8120 Серебро XAG 29,8729 29,2573 Платина XPT 1507,0670 1481,8730 Палладий XPD 2874,5640 2803,7420

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на третье октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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