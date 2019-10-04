Золото и серебро в Азербайджане подорожали

4 октября 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане четвертого октября повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 16,2775 маната, до 2563,5235 маната, унция серебра - на 0,028 маната, до 29,9009 маната, унция платины подешевела на 1,5895 маната, до 1505,4775 маната, унция палладия - на 54,74 маната, до 2819,8240 маната.

Название

04.10.2019

03.10.2019

Золото

XAU

2563,5235

2547,2460

Серебро

XAG

29,9009

29,8729

Платина

XPT

1505,4775

1507,0670

Палладий

XPD

2819,8240

2874,5640

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на четвертое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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