Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане четвертого октября повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 16,2775 маната, до 2563,5235 маната, унция серебра - на 0,028 маната, до 29,9009 маната, унция платины подешевела на 1,5895 маната, до 1505,4775 маната, унция палладия - на 54,74 маната, до 2819,8240 маната.

Название 04.10.2019 03.10.2019 Золото XAU 2563,5235 2547,2460 Серебро XAG 29,9009 29,8729 Платина XPT 1505,4775 1507,0670 Палладий XPD 2819,8240 2874,5640

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на четвертое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.