Ассоциация банков Азербайджана: Регулирование участников финансового рынка посредством единого механизма крайне важно

4 октября 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в скором времени деятельность новых участников финансового рынка Азербайджана будет регулироваться посредством единого механизма, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на слова председателя Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закира Нуриева, выступившего на инвестиционной ярмарке "Развитие микрофинансирования в Азербайджане".

По словам председателя Ассоциации, в рамках этих мер уже в скором времени ожидается принятие соответствующего законопроекта, который находится в стадии подготовки.

Нуриев сказал, что ввиду того, что в последние годы на финансовом рынке Азербайджана появилось много новых участников вроде FinTech-компаний и различных поставщиков финансовых услуг, в регулировании их деятельности Ассоциация видит острую необходимость.

"Регулирование всех участников финансового рынка через единый механизм очень важно, так как разные подходы к отдельным участникам рынка в деле регулирования приводят к отрицательным последствиям", - добавил Нуриев

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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