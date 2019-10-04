АБР назначил нового странового директора по Грузии

4 октября 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) назначил Шейна Розенталя своим новым страновым директором по Грузии, сообщает Trend со ссылкой на АБР.

Он присоединился к Постоянному представительству АБР в Грузии 25 сентября.

Господин Розенталь будет руководить операциями АБР в Грузии, управлять отношениями АБР с правительством и заинтересованными сторонами, а также следить за реализацией недавно утвержденной Стратегии партнерства со странами АБР на 2019–2023 годы.

Эта стратегия направлена на поддержку общей линии развития правительства Грузии, предусматривающей повышение производительности и сокращение масштабов бедности путем более тесной экономической интеграции со своими соседями и остальным миром.

«Партнерство АБР с Грузией трансформируется таким образом, чтобы удовлетворить потребности быстро растущей страны с уровнем доходов выше среднего. Это включает в себя финансирование и ноу-хау для инвестиций в поддержку региональных связей, сокращение разрыва в навыках и процветание городских районов. Более тесное взаимодействие с клиентами из частного сектора является ключевым фактором», - сказал г-н Розенталь.

АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров страны в области развития. Суверенные кредиты АБР для Грузии на сегодня составляют около 2,8 миллиарда долларов.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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