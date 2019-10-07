Золото в Азербайджане подешевело

7 октября 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане седьмого октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 3,757 маната, до 2559,7665 маната, унция серебра - на 0,1115 маната, до 29,7894 маната, унция платины - на 11,305 маната, до 1494,1725 маната, унция палладия подорожала на 12,376 маната, до 2832,2000 маната.

Название

07.10.2019

04.10.2019

Золото

XAU

2559,7665

2563,5235

Серебро

XAG

29,7894

29,9009

Платина

XPT

1494,1725

1505,4775

Палладий

XPD

2832,2000

2819,8240

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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