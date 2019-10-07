Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане седьмого октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 3,757 маната, до 2559,7665 маната, унция серебра - на 0,1115 маната, до 29,7894 маната, унция платины - на 11,305 маната, до 1494,1725 маната, унция палладия подорожала на 12,376 маната, до 2832,2000 маната.
|
Название
|
07.10.2019
|
04.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2559,7665
|
2563,5235
|
Серебро
|
XAG
|
29,7894
|
29,9009
|
Платина
|
XPT
|
1494,1725
|
1505,4775
|
Палладий
|
XPD
|
2832,2000
|
2819,8240
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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