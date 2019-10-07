Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане седьмого октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 3,757 маната, до 2559,7665 маната, унция серебра - на 0,1115 маната, до 29,7894 маната, унция платины - на 11,305 маната, до 1494,1725 маната, унция палладия подорожала на 12,376 маната, до 2832,2000 маната.

Название 07.10.2019 04.10.2019 Золото XAU 2559,7665 2563,5235 Серебро XAG 29,7894 29,9009 Платина XPT 1494,1725 1505,4775 Палладий XPD 2832,2000 2819,8240

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на седьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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