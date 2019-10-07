Новый курс валют в Узбекистане

7 октября 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют к суму, которые будут действовать с 8 октября 2019 года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно данным ЦБ, доллар США подешевел на 13,31 сума и составил 9 433,34 сума.

Единая европейская валюта подорожала на 21,28 сума. Теперь за один евро дают 10 354,03 сума.

Российский рубль подешевел на 0,44 сума и составил 145,75 сума.

Отметим, что доллар в последнее время демонстрирует незначительные колебания в обе стороны. В коммерческих банках, по информации узбекских СМИ, курс доллара на минувшей неделе перевалил за 9 500 сума, но серьезного ажиотажа это не вызвало.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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