Ипотечный и кредитный Гарантийный фонд отменил требования обеспечения при выдаче гарантий

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма гарантирования кредитов, Ипотечный и кредитный гарантийный фонд отменил требования обеспечения на предпринимательские кредиты при выдаче гарантий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на новостной портал министерства по налогам.

Фонд отметил, что по результатам проведенного анализа применен совершенно новый подход с точки зрения регулирования рисков в применении гарантийного механизма. При выдаче предпринимательских кредитов в рамках существующего механизма требования, связанные с обеспечением (залогом). Новый механизм предоставит большему числу субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) доступ к финансам

В результате проведенных изменений уже созданы возможности для предпринимателей, относящихся к категории низкого риска, уровень обеспечения которых не удовлетворяет модели кредитного рейтинга, воспользоваться необеспеченными предпринимательскими кредитами под гарантию Фонда.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.