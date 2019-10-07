Ипотечный и кредитный Гарантийный фонд отменил требования обеспечения при выдаче гарантий

7 октября 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма гарантирования кредитов, Ипотечный и кредитный гарантийный фонд отменил требования обеспечения на предпринимательские кредиты при выдаче гарантий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на новостной портал министерства по налогам.

Фонд отметил, что по результатам проведенного анализа применен совершенно новый подход с точки зрения регулирования рисков в применении гарантийного механизма. При выдаче предпринимательских кредитов в рамках существующего механизма требования, связанные с обеспечением (залогом). Новый механизм предоставит большему числу субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) доступ к финансам

В результате проведенных изменений уже созданы возможности для предпринимателей, относящихся к категории низкого риска, уровень обеспечения которых не удовлетворяет модели кредитного рейтинга, воспользоваться необеспеченными предпринимательскими кредитами под гарантию Фонда.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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