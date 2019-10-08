Золото в Азербайджане подешевело

8 октября 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восьмого октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 24,548 маната, до 2535,2185 маната, унция серебра подешевела на 0,1899 маната, до 29,5995 маната, унция платины подорожала на 3,961 маната, до 1498,1335 маната, унция палладия подорожала на 5,95 маната, до 2838,1500 маната.

Название

08.10.2019

07.10.2019

Золото

XAU

2535,2185

2559,7665

Серебро

XAG

29,5995

29,7894

Платина

XPT

1498,1335

1494,1725

Палладий

XPD

2838,1500

2832,2000

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на восьмое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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