Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане девятого октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 25,058 маната, до 2560,2765 маната, унция серебра - на 0,5971 маната, до 30,1966 маната, унция платины - на 21,335 маната, до 1519,4685 маната, унция палладия - на 10,03 маната, до 2848,1800 маната.
|
Название
|
09.10.2019
|
08.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2560,2765
|
2535,2185
|
Серебро
|
XAG
|
30,1966
|
29,5995
|
Платина
|
XPT
|
1519,4685
|
1498,1335
|
Палладий
|
XPD
|
2848,1800
|
2838,1500
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на девятое октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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