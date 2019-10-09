Золото в Азербайджане подорожало

9 октября 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане девятого октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 25,058 маната, до 2560,2765 маната, унция серебра - на 0,5971 маната, до 30,1966 маната, унция платины - на 21,335 маната, до 1519,4685 маната, унция палладия - на 10,03 маната, до 2848,1800 маната.

Название

09.10.2019

08.10.2019

Золото

XAU

2560,2765

2535,2185

Серебро

XAG

30,1966

29,5995

Платина

XPT

1519,4685

1498,1335

Палладий

XPD

2848,1800

2838,1500

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на девятое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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