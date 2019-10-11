Золото в Азербайджане подешевело

11 октября 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане одиннадцатого октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 22,6525 маната, до 2542,0185 маната, унция серебра - на 0,5244 маната, до 29,7951 маната, унция платины подорожала на 15,912 маната, до 1530,9755 маната, унция палладия - на 40,628 маната, до 2896,0775 маната.

Название

11.10.2019

10.10.2019

Золото

XAU

2542,0185

2564,6710

Серебро

XAG

29,7951

30,3195

Платина

XPT

1530,9775

1515,0655

Палладий

XPD

2896,0775

2855,4475

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на одиннадцатое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

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