Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане одиннадцатого октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 22,6525 маната, до 2542,0185 маната, унция серебра - на 0,5244 маната, до 29,7951 маната, унция платины подорожала на 15,912 маната, до 1530,9755 маната, унция палладия - на 40,628 маната, до 2896,0775 маната.
|
Название
|
11.10.2019
|
10.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2542,0185
|
2564,6710
|
Серебро
|
XAG
|
29,7951
|
30,3195
|
Платина
|
XPT
|
1530,9775
|
1515,0655
|
Палладий
|
XPD
|
2896,0775
|
2855,4475
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на одиннадцатое октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.