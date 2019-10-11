Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 октября проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,26 – 7,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.
Официальный курс на четвертое октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @eldarjanashvili
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