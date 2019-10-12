Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 17,748 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2552,3902 маната.

Изменение стоимости унции золота 30 сентября 2539,0945 7 октября 2559,7665 1 октября 2492,7015 8 октября 2535,2185 2 октября 2509,8120 9 октября 2560,2765 3 октября 2547,2460 10 октября 2564,6710 4 октября 2563,5235 11 октября 2542,0185 Средняя стоимость за неделю 2530,4755 Средняя стоимость за неделю 2552,3902

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0057 маната (0,02 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 29,94 маната.

Изменение стоимости унции серебра 30 сентября 29,6206 7 октября 29,7894 1 октября 28,8762 8 октября 29,5995 2 октября 29,2573 9 октября 30,1966 3 октября 29,8729 10 октября 30,3195 4 октября 29,9009 11 октября 29,7951 Средняя стоимость за неделю 29,5056 Средняя стоимость за неделю 29,9400

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 36,805 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1511, 5635 маната.

Изменение стоимости унции платины 30 сентября 1583,2355 7 октября 1494,1725 1 октября 1499,9950 8 октября 1498,1335 2 октября 1481,8730 9 октября 1519,4685 3 октября 1507,0670 10 октября 1515,0655 4 октября 1505,4775 11 октября 1530,9775 Средняя стоимость за неделю 1515,5296 Средняя стоимость за неделю 1511, 5635

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 63,88 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2857,8343 маната.

Изменение стоимости унции палладия 30 сентября 2880,6840 7 октября 2832,2000 1 октября 2851,8435 8 октября 2838,1500 2 октября 2803,7420 9 октября 2848,1800 3 октября 2874,5640 10 октября 2874,5640 4 октября 2819,8240 11 октября 2896,0775 Средняя стоимость за неделю 2846,1315 Средняя стоимость за неделю 2857,8343

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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