Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 17,748 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2552,3902 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
30 сентября
|
2539,0945
|
7 октября
|
2559,7665
|
1 октября
|
2492,7015
|
8 октября
|
2535,2185
|
2 октября
|
2509,8120
|
9 октября
|
2560,2765
|
3 октября
|
2547,2460
|
10 октября
|
2564,6710
|
4 октября
|
2563,5235
|
11 октября
|
2542,0185
|
Средняя стоимость за неделю
|
2530,4755
|
Средняя стоимость за неделю
|
2552,3902
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0057 маната (0,02 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 29,94 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
30 сентября
|
29,6206
|
7 октября
|
29,7894
|
1 октября
|
28,8762
|
8 октября
|
29,5995
|
2 октября
|
29,2573
|
9 октября
|
30,1966
|
3 октября
|
29,8729
|
10 октября
|
30,3195
|
4 октября
|
29,9009
|
11 октября
|
29,7951
|
Средняя стоимость за неделю
|
29,5056
|
Средняя стоимость за неделю
|
29,9400
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 36,805 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1511, 5635 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
30 сентября
|
1583,2355
|
7 октября
|
1494,1725
|
1 октября
|
1499,9950
|
8 октября
|
1498,1335
|
2 октября
|
1481,8730
|
9 октября
|
1519,4685
|
3 октября
|
1507,0670
|
10 октября
|
1515,0655
|
4 октября
|
1505,4775
|
11 октября
|
1530,9775
|
Средняя стоимость за неделю
|
1515,5296
|
Средняя стоимость за неделю
|
1511, 5635
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 63,88 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2857,8343 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
30 сентября
|
2880,6840
|
7 октября
|
2832,2000
|
1 октября
|
2851,8435
|
8 октября
|
2838,1500
|
2 октября
|
2803,7420
|
9 октября
|
2848,1800
|
3 октября
|
2874,5640
|
10 октября
|
2874,5640
|
4 октября
|
2819,8240
|
11 октября
|
2896,0775
|
Средняя стоимость за неделю
|
2846,1315
|
Средняя стоимость за неделю
|
2857,8343
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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