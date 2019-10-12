Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

12 октября 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 17,748 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2552,3902 маната.

Изменение стоимости унции золота

30 сентября

2539,0945

7 октября

2559,7665

1 октября

2492,7015

8 октября

2535,2185

2 октября

2509,8120

9 октября

2560,2765

3 октября

2547,2460

10 октября

2564,6710

4 октября

2563,5235

11 октября

2542,0185

Средняя стоимость за неделю

2530,4755

Средняя стоимость за неделю

2552,3902

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0057 маната (0,02 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 29,94 маната.

Изменение стоимости унции серебра

30 сентября

29,6206

7 октября

29,7894

1 октября

28,8762

8 октября

29,5995

2 октября

29,2573

9 октября

30,1966

3 октября

29,8729

10 октября

30,3195

4 октября

29,9009

11 октября

29,7951

Средняя стоимость за неделю

29,5056

Средняя стоимость за неделю

29,9400

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 36,805 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1511, 5635 маната.

Изменение стоимости унции платины

30 сентября

1583,2355

7 октября

1494,1725

1 октября

1499,9950

8 октября

1498,1335

2 октября

1481,8730

9 октября

1519,4685

3 октября

1507,0670

10 октября

1515,0655

4 октября

1505,4775

11 октября

1530,9775

Средняя стоимость за неделю

1515,5296

Средняя стоимость за неделю

1511, 5635

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 63,88 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2857,8343 маната.

Изменение стоимости унции палладия

30 сентября

2880,6840

7 октября

2832,2000

1 октября

2851,8435

8 октября

2838,1500

2 октября

2803,7420

9 октября

2848,1800

3 октября

2874,5640

10 октября

2874,5640

4 октября

2819,8240

11 октября

2896,0775

Средняя стоимость за неделю

2846,1315

Средняя стоимость за неделю

2857,8343

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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