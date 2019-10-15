Официальный курс маната к мировым валютам на 15 октября

15 октября 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 октября установлен на уровне 1,7 и 1,8748 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

15.10.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8748

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1513

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0293

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8291

1 бразильский реал

1 BRL

0,4119

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1147

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1436

1 чешская крона

1 CZK

0,0726

100 чилийских песо

100 CLP

0,2386

1 китайский юань

1 CNY

0,2403

1 датская крона

1 DKK

0,2510

1 грузинский лари

1 GEL

0,5727

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2167

1 индийская рупия

1 INR

0,0238

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1477

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0120

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1730

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7055

1 израильский шекель

1 ILS

0,4840

1 канадский доллар

1 CAD

1,2847

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5956

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0242

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4058

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0882

1 молдавская лея

1 MDL

0,0971

1 египетский фунт

1 EGP

0,1048

1 норвежская крона

1 NOK

0,1866

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0180

1 польский злотый

1 PLN

0,4364

1 российский рубль

1 RUB

0,0264

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2414

1 саудовский риал

1 SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3302

1 турецкая лира

1 TRY

0,2873

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0556

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0692

100 японских иен

100 JPY

1,5691

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0706

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сочи была представлена система цифровой идентификации на основе блокчейна ЦБА
ИКТ 10:35
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:48
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 14 октября 10:06
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 октября
Финансы 14 октября 09:47
В Иране подорожала валюта 23 стран
Финансы 12 октября 17:35
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 12 октября 09:49
Лента новостей
Уранодобывающая компания Казахстана закупит промышленное оборудование
Тендеры 11:01
Zenith Energy займется углублением старой скважины на азербайджанском месторождении
Энергетика 10:58
Тюркоязычные страны обязаны быть вместе и становиться сильнее – турецкий эксперт
Турция 10:56
В Сочи была представлена система цифровой идентификации на основе блокчейна ЦБА
ИКТ 10:35
Туркменистан заключит сделку с нефтегазовой компанией из Великобритании
Энергетика 10:32
Ашхабад и Пекин провели политконсультации
Бизнес 10:30
Туркменистан приобретет запасные части к тепловозам и вагонам
Тендеры 10:28
S&P Global: Темпы экономического роста Грузии были сравнительно высокими
Финансы 10:26
Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
Экономика 10:23