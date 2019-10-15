Азербайджанская инвестиционная компания восстановила членство в Бакинской Фондовой Биржи

15 октября 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Инвестиционная компания Plato Capital and Co восстановила членство в Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение БФБ, 14 октября 2019 года решением комиссии по членству в Бакинской фондовой биржи было возобновлено членство в бирже ОАО Plato Capital and Co.

Вместе с Plato Capital and Co, членами биржи также являются PSG Kapital, İnvest Az, AzFinance, Uni Capital, Pasha Capital, Xalq Capital и BTB Capital.

Таким образом, число членов БФБ возросло до восьми.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Международном банке принято решение о выплате дивидендов
Финансы 14 октября 11:19
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 10 октября 16:22
Оборот на рынке Бакинской фондовой биржи за месяц сократился на четверть
Финансы 7 октября 14:16
Объем операций по корпоративным ценным бумагам вырос
Финансы 7 октября 14:06
Около 75% сделок по госбумагам приходится на первичный рынок
Финансы 7 октября 13:29
Более половины операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит Pasha Kapital
Финансы 7 октября 13:15
Лента новостей
Госслужба Туркменистана закупит дефектоскоп
Тендеры 14:08
Иран составил «дорожную карту» по экспорту ненефтяной продукции в 15 соседних стран
Экономика 14:05
Депутат: Азербайджанский народ единогласно поддерживает политику Президента
Политика 14:05
В Джоджуг Марджанлы проведут Международный день кулинарии
Социум 14:04
В результате обстрела территории Турции со стороны Сирии ранены пять мирных жителей
Турция 14:03
Внешнеторговый оборот Грузии превысил $9 млрд
Финансы 14:00
В Баку пройдет церемония награждения Golden Names Awards
Социум 13:55
Методика начального преподавания ни в коем случае не должна применяться к 5-летним детям — Управление
Общество 13:55
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере стартапов
ИКТ 13:49