Азербайджанская инвестиционная компания восстановила членство в Бакинской Фондовой Биржи

БАКУ/Trend/ - Инвестиционная компания Plato Capital and Co восстановила членство в Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение БФБ, 14 октября 2019 года решением комиссии по членству в Бакинской фондовой биржи было возобновлено членство в бирже ОАО Plato Capital and Co.

Вместе с Plato Capital and Co, членами биржи также являются PSG Kapital, İnvest Az, AzFinance, Uni Capital, Pasha Capital, Xalq Capital и BTB Capital.

Таким образом, число членов БФБ возросло до восьми.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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