Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение более чем в три раза

16 октября 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 25 миллионов манатов. Срок оборота составляет 364 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 12 инвесторов подали 18 заявок в ценовом диапазоне от 91,7846 маната (при доходности девять процентов) и до 94,3689 маната (шесть процентов) за одну облигацию.

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 93,972 маната (6,45 процента), а средневзвешенная цена – 94,0594 маната (6,3505 процента). Общий объем размещенных заказов составил 25 миллионов манатов по номинальной цене 81 854 800 манатов.

Дата погашения облигаций – 13 октября 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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