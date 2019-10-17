Делегация Фонда страхования вкладов Азербайджана приняла участие в собрании Международной ассоциации страхования вкладов

БАКУ /Trend/ - Делегация Фонда страхования вкладов Азербайджана 8-11 октября 2019 года приняла участие в ежегодном собрании Международной Ассоциации страхования вкладов (IADI) в столице Турции Стамбуле, а также, на заседаниях Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского региональных комитетов ОИС.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы Фонда, на мероприятии, в котором приняли участие представители фондов страхования вкладов около 80 стран, были обсуждены реформы в области страхования вкладов, механизмы очистки банковской системы от слабых банков в период экономического кризиса и после, процесс ликвидации банков, планы и бюджет IADI на 2020 год.

Исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда страхования вкладов Вугар Абдуллаев провел обсуждение с представителями Турции, России, Казахстана, Украины, Кыргызстана и других стран и проинформировал собравшихся о совершенствовании системы страхования вкладов в Азербайджане.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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