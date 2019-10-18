Чистая прибыль банка BTB составила 4 млн манатов

18 октября 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк BTB завершил январь-сентябрь 2019 года с чистой прибылью в четыре миллионов манатов. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банка выросла на 1,817 миллиона манатов, или на 83 процентов.

По итогам девяти месяцев 2019 года активы ОАО “BTB” составили 311,957 миллиона манатов, что на 3,03 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Отметим, что за период зафиксирован рост вкладов на три процента, и в результате портфель депозитов вырос до 119,549 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года BTB увеличил процентные доходы на 2,121 миллиона манатов и они составил 16,25 миллиона манатов, а непроцентные доходы - 4,608 миллиона манатов.
Другим положительным показателем в третьем квартале 2019 года является рост числа клиентов банка на 24 процента.

Банк BTB, постоянно предоставляющий клиентам выгодные условия кредитования, в период с января по сентябрь 2019 года продолжил кредитование своих клиентов, увеличив кредитный портфель на 23 процента и увеличив общий кредитный портфель на 217,675 миллиона манатов. Согласно новой стратегии развития, Банк BTB стремится усилить свою позицию на рынке, увеличивая долю в потреблении, микро и МСБ, предлагая клиентам конкурентоспособные продукты.

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