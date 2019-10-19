В Узбекистане стало возможно купить $100 без паспорта

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане разрешили покупать иностранную валюту до 100 долларов без предъявления паспорта, сообщает Trend со ссылкой на Центральный Банк Узбекистана.

Пороговая сумма продажи иностранной валюты, при которой не требуется идентификация клиента, установлена в размере до 100 долларов.

Соответствующий пункт постановлением Центрального банка Узбекистана вносится в положение о порядке осуществления операций по обмену валют с физическими лицами в коммерческих банках.

«Операции по продаже наличной иностранной валюты для физических лиц — резидентов в эквиваленте до 100 долларов осуществляются в пределах наличной суммы национальной валюты или снятой с личной банковской карты, без каких-либо документов, удостоверяющих личность», — отмечается в документе.

Коммерческие банки Узбекистана с 20 августа начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. Тогда продажа иностранной валюты на любую сумму требовала идентификации клиента со стороны банка.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.