Официальный курс узбекского сума на 22 октября

БАКУ/Trend/ - ЦБ Узбекистана установил новые курсы иностранных валют к суму, которые будут действовать с 22 октября текущего года, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Согласно данным ЦБ, доллар США подешевел на 6,71 сумов и составил 9448,53 сумов.

При этом единая европейская валюта подорожала на 114,48 сумов. Теперь за один евро дают 10553,06 сумов.

Кроме этого, российский рубль подорожал на 0,45 сума и составил 147,70 сумов.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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