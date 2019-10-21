Минимальные суммы котировок на Бакинской фондовой бирже сократились в несколько раз

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ), определила стимулирующие требования к деятельности маркетмейкера на рынке облигаций, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Биржу.

Согласно данным Биржи, сделано это в целях стимулирования спроса и предложения в торговле, формирования конкурентных цен и повышения ликвидности

Решением правления БФБ в перечень ценных бумаг, являющихся предметом деятельности маркетмейкера, а также в минимальный объем котировок внесены следующие изменения:

Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, в членстве которых состоит Азербайджан, включены в перечень ценных бумаг первой группы, одобренных как предмет деятельности маркетмейкера.

Минимальная сумма котировок покупки на деятельность маркетолога изменяется следующим образом:

По ценным бумагам первой группы (государственные облигации министерства финансов Азербайджана, ноты Центрального банка Азербайджана,облигации Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана и ценные бумаги международных финансовых организаций, в членстве которых состоит Азербайджан) сумма сократилась в пять раз и составляет 300 тысяч манатов.

По ценным бумагам второй группы (Корпоративные облигации и акции, эмитированные другими эмитентами) сумма сократилась в четыре раза и составляет 50 тысяч манатов.

В соответствии с целями, определенными в ”Стратегической дорожной карте развития финансовых услуг в Азербайджане", на фоне сокращения указанного требования по ценным бумагам первой группы в пять раз, по ценным бумагам второй группы в четыре раза, на рынке государственных ценных бумаг планируется формирование института маркетмейкера, а на рынке корпоративных ценных бумаг - повышение ликвидности рынка путем стимулирования деятельности маркетмейкера.

Согласно правилам торговли БФБ, маркетмейкер должен ежедневно предоставлять котировку на покупку и продажу в объеме обязательств, взятых на себя Биржей.

Ранним требованиям, по сообщению Биржи, отвечали и выступали в качестве маркетмейкера на рынке корпоративных ценных бумаг только две инвестиционные компании.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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