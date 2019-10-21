Минимальные суммы котировок на Бакинской фондовой бирже сократились в несколько раз

21 октября 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ), определила стимулирующие требования к деятельности маркетмейкера на рынке облигаций, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Биржу.

Согласно данным Биржи, сделано это в целях стимулирования спроса и предложения в торговле, формирования конкурентных цен и повышения ликвидности

Решением правления БФБ в перечень ценных бумаг, являющихся предметом деятельности маркетмейкера, а также в минимальный объем котировок внесены следующие изменения:

Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, в членстве которых состоит Азербайджан, включены в перечень ценных бумаг первой группы, одобренных как предмет деятельности маркетмейкера.

Минимальная сумма котировок покупки на деятельность маркетолога изменяется следующим образом:
По ценным бумагам первой группы (государственные облигации министерства финансов Азербайджана, ноты Центрального банка Азербайджана,облигации Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана и ценные бумаги международных финансовых организаций, в членстве которых состоит Азербайджан) сумма сократилась в пять раз и составляет 300 тысяч манатов.

По ценным бумагам второй группы (Корпоративные облигации и акции, эмитированные другими эмитентами) сумма сократилась в четыре раза и составляет 50 тысяч манатов.

В соответствии с целями, определенными в ”Стратегической дорожной карте развития финансовых услуг в Азербайджане", на фоне сокращения указанного требования по ценным бумагам первой группы в пять раз, по ценным бумагам второй группы в четыре раза, на рынке государственных ценных бумаг планируется формирование института маркетмейкера, а на рынке корпоративных ценных бумаг - повышение ликвидности рынка путем стимулирования деятельности маркетмейкера.

Согласно правилам торговли БФБ, маркетмейкер должен ежедневно предоставлять котировку на покупку и продажу в объеме обязательств, взятых на себя Биржей.

Ранним требованиям, по сообщению Биржи, отвечали и выступали в качестве маркетмейкера на рынке корпоративных ценных бумаг только две инвестиционные компании.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в пять раз
Финансы 16:56
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 17 октября 17:32
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 16 октября 17:36
Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение более чем в три раза
Финансы 16 октября 09:32
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 15 октября 18:31
Азербайджанская инвестиционная компания восстановила членство в Бакинской Фондовой Биржи
Финансы 15 октября 12:54
Лента новостей
В Софии прошла акция посадки деревьев, посвященная 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана (ФОТО)
Политика 17:29
"Метровагонмаш" открыл мемориальную доску Гейдару Алиеву
Политика 17:24
С начала года Азербайджан посетили до 2418,3 тысячи туристов из 191 страны
Туризм 17:10
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания ряду эстрадных исполнителей
Политика 17:08
Израильтяне показали в Баку свое убежище (ФОТО)
Культура 17:07
Казахстанская QAZAQ AIR планирует возобновить международные перелеты (Эксклюзив)
Бизнес 17:06
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в пять раз
Финансы 16:56
На Узбекской товарной бирже заключены сделки на сумму около $100 млн
Бизнес 16:54
Казахстанский порт Актау закупит фильтры
Тендеры 16:52