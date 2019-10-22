Bank Respublika и Uber начали сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих банков в области цифрового банкинга в Азербайджане Bank Respublika и представительство международной службы такси Uber в Азербайджане начали сотрудничество.

Как сообщает во вторник Trend cо ссылкой на банк, данное соглашение позволит платежным операциям Uber быть более удобными и безопасными, а также повысит эффективность обслуживания.

Благодаря сотрудничеству пользователи Uber смогут пользоваться услугами такси по более доступным тарифам, а водители, присоединившиеся к Uber, получат более доступные финансовые решения.

«Мы рады сотрудничать с Uber Taxi, мировым брендом, который также очень популярен в нашей стране. В результате финансовых решений Bank Respublika пользователи и водители будут иметь право выполнять заказы Uber», - сказал Аслан Абасов, заместитель председателя правления.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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