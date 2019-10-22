Страховая компания "Ata Sigorta" проведет внеочередное собрание

22 октября 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В понедельник, 18 ноября 2019 года, состоится внеочередное собрание акционеров страховой компании (СК) "Ata Sigorta", сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору за финансовыми рынками.

На повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вынесен вопрос об изменении в руководстве Совета директоров компании, полономочиях подписи Совета, а также другие вопросы. Собрание начнется в 15:00 18 ноября 2019 года.

Отметим, что по итогам января-августа текущего года СК "Ata Sigorta" замкнула ТОП-10 страховых компаний страны, осуществив страховые сборы на сумму 12,34 миллиона манатов, что составляет 2,6 процента от общего объема сборов на рынке Азербайджана.

Страховые выплаты компании составили 9,943 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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