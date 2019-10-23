В Иране подешевели 24 валюты

23 октября 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана опубликовал официальный курс иностранных валют на 23 октября, передает в среду Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно информации Центробанка Ирана, 24 валюты подешевели, а семь - подорожали. Курс 1 доллара США составляет 42 тысячи риалов, а 1 Евро - 46 711 риалов.

Валюты

Иранский риал

Доллары США

USD

42,000

Британский фунт

GBP

54,037

Швейцарский франк

CHF

42,443

Дирхем ОАЭ

AED

11,437

100 японских йен

JPY

38,763

Турецкая лира

TRY

7,234

Российский рубль

RUB

659

Китайский юань

CNY

5,930

Евро

EUR

46,711

100 казахских тенге

KZT

10,765

Грузинский лари

GEL

14,165

Азербайджанский манат

AZN

24,756

Отметим, что по официальному курсу в Иране, в страну можно импортировать только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA. Согласно этой системе, курс евро составляет 125,127 тысячи риалов, а курс доллара - 112, 830 тысячи риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе, цена одного евро составляет 119,824 тысячи риалов, а одного доллара - 107,623 тысячи риалов.

На «черном» рынке Ирана 1 доллар США стоит 111-114 тысяч, 1 евро - 125-128 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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