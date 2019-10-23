В Иране подешевели 24 валюты

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана опубликовал официальный курс иностранных валют на 23 октября, передает в среду Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно информации Центробанка Ирана, 24 валюты подешевели, а семь - подорожали. Курс 1 доллара США составляет 42 тысячи риалов, а 1 Евро - 46 711 риалов.

Валюты Иранский риал Доллары США USD 42,000 Британский фунт GBP 54,037 Швейцарский франк CHF 42,443 Дирхем ОАЭ AED 11,437 100 японских йен JPY 38,763 Турецкая лира TRY 7,234 Российский рубль RUB 659 Китайский юань CNY 5,930 Евро EUR 46,711 100 казахских тенге KZT 10,765 Грузинский лари GEL 14,165 Азербайджанский манат AZN 24,756

Отметим, что по официальному курсу в Иране, в страну можно импортировать только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA. Согласно этой системе, курс евро составляет 125,127 тысячи риалов, а курс доллара - 112, 830 тысячи риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе, цена одного евро составляет 119,824 тысячи риалов, а одного доллара - 107,623 тысячи риалов.

На «черном» рынке Ирана 1 доллар США стоит 111-114 тысяч, 1 евро - 125-128 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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