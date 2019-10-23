В Иране подешевели 24 валюты

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана опубликовал официальный курс иностранных валют на 23 октября, передает в среду Trend со ссылкой на информационный портал банка.
Согласно информации Центробанка Ирана, 24 валюты подешевели, а семь - подорожали. Курс 1 доллара США составляет 42 тысячи риалов, а 1 Евро - 46 711 риалов.
|
Валюты
|
Иранский риал
|
Доллары США
|
USD
|
42,000
|
Британский фунт
|
GBP
|
54,037
|
Швейцарский франк
|
CHF
|
42,443
|
Дирхем ОАЭ
|
AED
|
11,437
|
100 японских йен
|
JPY
|
38,763
|
Турецкая лира
|
TRY
|
7,234
|
Российский рубль
|
RUB
|
659
|
Китайский юань
|
CNY
|
5,930
|
Евро
|
EUR
|
46,711
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
10,765
|
Грузинский лари
|
GEL
|
14,165
|
Азербайджанский манат
|
AZN
|
24,756
Отметим, что по официальному курсу в Иране, в страну можно импортировать только продукты первой необходимости.
Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA. Согласно этой системе, курс евро составляет 125,127 тысячи риалов, а курс доллара - 112, 830 тысячи риала.
Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе, цена одного евро составляет 119,824 тысячи риалов, а одного доллара - 107,623 тысячи риалов.
На «черном» рынке Ирана 1 доллар США стоит 111-114 тысяч, 1 евро - 125-128 тысяч риалов.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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