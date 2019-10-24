Центральный банк Азербайджана выпустил юбилейную монету (ФОТО)

24 октября 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи со столетием образования Бакинского государственного университета (БГУ), как первого высшего учебного заведения нового типа на мусульманском востоке, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил очередную юбилейную монету.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, выпущена серебряная монета номиналом в пять манатов.

Вес юбилейной монеты составляет одну тройскую унцию - 31,1 грамма (±0,1 грамма), а диаметр - 38,61 миллиметра. Монеты изготовлены Королевским монетным двором в Великобритании по технологии Pruf.

На лицевой стороне (аверсе) юбилейной монеты изображено административное здание БГУ и отчеканена цитата из речи общенационального лидера Гейдара Алиева и его подпись. На оборотной стороне (реверсе) изображен Государственный герб Азербайджана и знак, символизирующий азербайджанский манат.

Юбилейная валюта является официальным платежным инструментом в стране по номинальной стоимости.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Центральный банк Азербайджана выпустил юбилейную монету (ФОТО)
  • Центральный банк Азербайджана выпустил юбилейную монету (ФОТО)
Новости по теме
В БГУ проведена сессия международной студенческой школы «Зеленая планета» (ФОТО)
Общество 13:59
Высаживание в Азербайджане 650 тыс. деревьев в один день очень важно как с экологической, так и политической точки зрения – ректор
Общество 10:54
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 октября
Финансы 10:26
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:48
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 23 октября 13:22
В БГУ повышена заработная плата
Общество 23 октября 12:28
Лента новостей
Эльмар Мамедъяров: Верим, что сможем усилить роль Движения неприсоединения в системе международных отношений (ФОТО)
Политика 18:15
В Баку закрыли цех по производству молочной продукции (ФОТО)
Общество 18:02
Истинный момент гордости нашей национальной истории
Политика 17:57
Узбекистан будет экспортировать текстиль в США
Бизнес 17:52
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Ирана (ФОТО)
Политика 17:49
Казахстан стал 25-м в рейтинге Doing Business 2020
Бизнес 17:43
Европейский Союз проведет в Азербайджане Фестиваль культурного наследия
Культура 17:35
В Баку сгорело общежитие для вынужденных переселенцев (ФОТО)
Происшествия 17:33
Международная компания увеличивает добычу углеводородного сырья в Узбекистане
Энергетика 17:32