Центральный банк Азербайджана выпустил юбилейную монету (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со столетием образования Бакинского государственного университета (БГУ), как первого высшего учебного заведения нового типа на мусульманском востоке, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил очередную юбилейную монету.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, выпущена серебряная монета номиналом в пять манатов.

Вес юбилейной монеты составляет одну тройскую унцию - 31,1 грамма (±0,1 грамма), а диаметр - 38,61 миллиметра. Монеты изготовлены Королевским монетным двором в Великобритании по технологии Pruf.

На лицевой стороне (аверсе) юбилейной монеты изображено административное здание БГУ и отчеканена цитата из речи общенационального лидера Гейдара Алиева и его подпись. На оборотной стороне (реверсе) изображен Государственный герб Азербайджана и знак, символизирующий азербайджанский манат.

Юбилейная валюта является официальным платежным инструментом в стране по номинальной стоимости.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.