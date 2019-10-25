Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 25 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 17,5185 маната, до 2555,2445 маната, унция серебра - на 0,4959 маната, до 30,3522 маната, унция платины - на 5,9075 маната, до 1575,6195 маната, унция палладия - на 56,3975 маната, до 3034,8910 маната.

Название 25.10.2019 24.10.2019 Золото XAU 2555,2445 2537,7260 Серебро XAG 30,3522 29,8563 Платина XPT 1575,6195 1569,7120 Палладий XPD 3034,8910 2978,4935

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 25 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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