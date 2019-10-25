Азербайджан может заменить внешний долг внутренним

БАКУ/ Trend / - Для развития отечественного долгового рынка, часть внешнего долга следует трансформировать во внутренний долг.

Об этом сказал на пресс-конференции председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов, сообщает Trend.

Рустамов также отметил, важность экономических реформ в стране, основной целью, которых является опора на частный сектор и бизнес.

"Правда состоит в том, что для развития ограничен внутренний ресурс, но не ограничены внешние ресурсы", - добавил он.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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