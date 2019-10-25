БАКУ /Trend/ - На данный момент ревальвация для экономики Азербайджана не является полезной.

Об этом сказал председатель Центрального Банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции, сообщает Trend.

По словам Рустамова, основная задача на сегодня – развитие ненефтяного сектора. А ревальвация может этому помешать.

По мнению председателя, нет фундаментального фактора, который мог бы повлиять на курс валюты в нынешнем году.

Также, Рустамов выразил надежду на поддержку текущего курса валюта и в будущем году.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор Юсиф Агаев)

Twitter: @kamala_mammadli

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