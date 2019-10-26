Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

26 октября 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 22,7715 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2536,4136 маната.

Изменение стоимости унции золота

14 октября

2528,1125

21 октября

2532,4730

15 октября

2539,8255

22 октября

2523,9390

16 октября

2523,2675

23 октября

2532,6855

17 октября

2529,0900

24 октября

2537,7260

18 октября

2535,7115

25 октября

2555,2445

Средняя стоимость за неделю

2531,2014

Средняя стоимость за неделю

2536,4136

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 4,964 маната (1,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 29,9502 маната.

Изменение стоимости унции серебра

14 октября

29,8699

21 октября

29,8558

15 октября

30,1002

22 октября

29,8613

16 октября

29,6705

23 октября

29,8255

17 октября

29,4487

24 октября

29,8563

18 октября

29,7952

25 октября

30,3522

Средняя стоимость за неделю

29,7769

Средняя стоимость за неделю

29,9502

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 57,052 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1538,4525 маната.

Изменение стоимости унции платины

14 октября

1516,5360

21 октября

1518,5675

15 октября

1518,9075

22 октября

1510,4840

16 октября

1509,1070

23 октября

1517,8195

17 октября

1503,3950

24 октября

1569,7120

18 октября

1506,8120

25 октября

1575,6195

Средняя стоимость за неделю

1510,9515

Средняя стоимость за неделю

1538,4525

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 25,2195 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3002,7406 маната.

Изменение стоимости унции палладия

14 октября

2890,4250

21 октября

3009,6715

15 октября

2911,8705

22 октября

3005,7700

16 октября

2953,9795

23 октября

2984,8770

17 октября

3025,1500

24 октября

2978,4935

18 октября

2996,6410

25 октября

3034,8910

Средняя стоимость за неделю

2955,6132

Средняя стоимость за неделю

3002,7406

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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