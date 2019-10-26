Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 22,7715 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2536,4136 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
14 октября
|
2528,1125
|
21 октября
|
2532,4730
|
15 октября
|
2539,8255
|
22 октября
|
2523,9390
|
16 октября
|
2523,2675
|
23 октября
|
2532,6855
|
17 октября
|
2529,0900
|
24 октября
|
2537,7260
|
18 октября
|
2535,7115
|
25 октября
|
2555,2445
|
Средняя стоимость за неделю
|
2531,2014
|
Средняя стоимость за неделю
|
2536,4136
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 4,964 маната (1,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 29,9502 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
14 октября
|
29,8699
|
21 октября
|
29,8558
|
15 октября
|
30,1002
|
22 октября
|
29,8613
|
16 октября
|
29,6705
|
23 октября
|
29,8255
|
17 октября
|
29,4487
|
24 октября
|
29,8563
|
18 октября
|
29,7952
|
25 октября
|
30,3522
|
Средняя стоимость за неделю
|
29,7769
|
Средняя стоимость за неделю
|
29,9502
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 57,052 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1538,4525 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
14 октября
|
1516,5360
|
21 октября
|
1518,5675
|
15 октября
|
1518,9075
|
22 октября
|
1510,4840
|
16 октября
|
1509,1070
|
23 октября
|
1517,8195
|
17 октября
|
1503,3950
|
24 октября
|
1569,7120
|
18 октября
|
1506,8120
|
25 октября
|
1575,6195
|
Средняя стоимость за неделю
|
1510,9515
|
Средняя стоимость за неделю
|
1538,4525
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 25,2195 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3002,7406 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
14 октября
|
2890,4250
|
21 октября
|
3009,6715
|
15 октября
|
2911,8705
|
22 октября
|
3005,7700
|
16 октября
|
2953,9795
|
23 октября
|
2984,8770
|
17 октября
|
3025,1500
|
24 октября
|
2978,4935
|
18 октября
|
2996,6410
|
25 октября
|
3034,8910
|
Средняя стоимость за неделю
|
2955,6132
|
Средняя стоимость за неделю
|
3002,7406
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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