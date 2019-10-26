Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 22,7715 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2536,4136 маната.

Изменение стоимости унции золота 14 октября 2528,1125 21 октября 2532,4730 15 октября 2539,8255 22 октября 2523,9390 16 октября 2523,2675 23 октября 2532,6855 17 октября 2529,0900 24 октября 2537,7260 18 октября 2535,7115 25 октября 2555,2445 Средняя стоимость за неделю 2531,2014 Средняя стоимость за неделю 2536,4136

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 4,964 маната (1,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 29,9502 маната.

Изменение стоимости унции серебра 14 октября 29,8699 21 октября 29,8558 15 октября 30,1002 22 октября 29,8613 16 октября 29,6705 23 октября 29,8255 17 октября 29,4487 24 октября 29,8563 18 октября 29,7952 25 октября 30,3522 Средняя стоимость за неделю 29,7769 Средняя стоимость за неделю 29,9502

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 57,052 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1538,4525 маната.

Изменение стоимости унции платины 14 октября 1516,5360 21 октября 1518,5675 15 октября 1518,9075 22 октября 1510,4840 16 октября 1509,1070 23 октября 1517,8195 17 октября 1503,3950 24 октября 1569,7120 18 октября 1506,8120 25 октября 1575,6195 Средняя стоимость за неделю 1510,9515 Средняя стоимость за неделю 1538,4525

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 25,2195 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3002,7406 маната.

Изменение стоимости унции палладия 14 октября 2890,4250 21 октября 3009,6715 15 октября 2911,8705 22 октября 3005,7700 16 октября 2953,9795 23 октября 2984,8770 17 октября 3025,1500 24 октября 2978,4935 18 октября 2996,6410 25 октября 3034,8910 Средняя стоимость за неделю 2955,6132 Средняя стоимость за неделю 3002,7406

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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