Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 28 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 1,1645 маната, до 2556,4090 маната, унция серебра подорожала на 0,2793 маната, до 30,6315 маната, унция платины подешевела на 3,7995 маната, до 1571,8200 маната, унция палладия подешевела на 13,906 маната, до 3020,9850 маната.

Название 28.10.2019 25.10.2019 Золото XAU 2556,4090 2555,2445 Серебро XAG 30,6315 30,3522 Платина XPT 1571,8200 1575,6195 Палладий XPD 3020,9850 3034,8910

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 28 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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