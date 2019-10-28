Золото в Азербайджане подорожало

28 октября 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 28 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 1,1645 маната, до 2556,4090 маната, унция серебра подорожала на 0,2793 маната, до 30,6315 маната, унция платины подешевела на 3,7995 маната, до 1571,8200 маната, унция палладия подешевела на 13,906 маната, до 3020,9850 маната.

Название

28.10.2019

25.10.2019

Золото

XAU

2556,4090

2555,2445

Серебро

XAG

30,6315

30,3522

Платина

XPT

1571,8200

1575,6195

Палладий

XPD

3020,9850

3034,8910

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 28 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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