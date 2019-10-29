Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 29 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 20,281 маната, до 2536,1280 маната, унция серебра - на 0,3437 маната, до 30,2878 маната, унция платины - на 18,513 маната, до 1553,3070 маната, унция палладия подорожала на 39,4485 маната, до 3060,4335 маната.

Название 29.10.2019 28.10.2019 Золото XAU 2536,1280 2556,4090 Серебро XAG 30,2878 30,6315 Платина XPT 1553,3070 1571,8200 Палладий XPD 3060,4335 3020,9850

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 октября составляет 1,7 AZN/USD.

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