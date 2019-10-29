Золото в Азербайджане подешевело

29 октября 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 29 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 20,281 маната, до 2536,1280 маната, унция серебра - на 0,3437 маната, до 30,2878 маната, унция платины - на 18,513 маната, до 1553,3070 маната, унция палладия подорожала на 39,4485 маната, до 3060,4335 маната.

Название

29.10.2019

28.10.2019

Золото

XAU

2536,1280

2556,4090

Серебро

XAG

30,2878

30,6315

Платина

XPT

1553,3070

1571,8200

Палладий

XPD

3060,4335

3020,9850

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 октября составляет 1,7 AZN/USD.

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