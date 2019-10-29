Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 29 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 20,281 маната, до 2536,1280 маната, унция серебра - на 0,3437 маната, до 30,2878 маната, унция платины - на 18,513 маната, до 1553,3070 маната, унция палладия подорожала на 39,4485 маната, до 3060,4335 маната.
|
Название
|
29.10.2019
|
28.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2536,1280
|
2556,4090
|
Серебро
|
XAG
|
30,2878
|
30,6315
|
Платина
|
XPT
|
1553,3070
|
1571,8200
|
Палладий
|
XPD
|
3060,4335
|
3020,9850
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 29 октября составляет 1,7 AZN/USD.
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