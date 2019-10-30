Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 30 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 4,4115 маната, до 2531,7165 маната, унция серебра - на 0,0354 маната, до 30,2524 маната, унция платины подорожала на 12,818 маната, до 1566,1250 маната, унция палладия подешевела на 22,0235 маната, до 3038,4100 маната.

Название 30.10.2019 29.10.2019 Золото XAU 2531,7165 2536,1280 Серебро XAG 30,2524 30,2878 Платина XPT 1566,1250 1553,3070 Палладий XPD 3038,4100 3060,4335

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 октября составляет 1,7 AZN/USD.

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