Золото в Азербайджане подешевело

30 октября 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 30 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 4,4115 маната, до 2531,7165 маната, унция серебра - на 0,0354 маната, до 30,2524 маната, унция платины подорожала на 12,818 маната, до 1566,1250 маната, унция палладия подешевела на 22,0235 маната, до 3038,4100 маната.

Название

30.10.2019

29.10.2019

Золото

XAU

2531,7165

2536,1280

Серебро

XAG

30,2524

30,2878

Платина

XPT

1566,1250

1553,3070

Палладий

XPD

3038,4100

3060,4335

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 октября составляет 1,7 AZN/USD.

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