Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 30 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 4,4115 маната, до 2531,7165 маната, унция серебра - на 0,0354 маната, до 30,2524 маната, унция платины подорожала на 12,818 маната, до 1566,1250 маната, унция палладия подешевела на 22,0235 маната, до 3038,4100 маната.
|
Название
|
30.10.2019
|
29.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2531,7165
|
2536,1280
|
Серебро
|
XAG
|
30,2524
|
30,2878
|
Платина
|
XPT
|
1566,1250
|
1553,3070
|
Палладий
|
XPD
|
3038,4100
|
3060,4335
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 30 октября составляет 1,7 AZN/USD.
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