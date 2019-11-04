Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 31 октября 2019 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,114 миллиарда долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА.

С начала года валютные резервы ЦБА выросли на 9,2 процента, с 5,626 миллиарда долларов. В годовом исчислении рост валютных резервов составил 9,15 процента.

В течение октября валютные резервы ЦБА увеличились на 110,6 миллиона манатов (1,8 процента).

Денежная масса на конец октября составила 10,298 миллиарда манатов, что на 18,2 процента больше, чем по итогам 2018 года. В годовом же исчислении рост денежной массы составил 21 процент.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)



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