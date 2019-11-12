Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двенадцатого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 22,3295 маната, составив 2475,5485 маната, унция серебра - на 0,2091 маната, составив 28,7033 маната, унция платины - на 44,03 маната, составив 1496,1700 маната, унция палладия подешевела на 185,6315 маната, составив 2870,6285 маната.

Название 12.11.2019 08.11.2019 Золото XAU 2475,5485 2497,8780 Серебро XAG 28,7033 28,9124 Платина XPT 1496,1700 1540,2000 Палладий XPD 2870,6285 3056,2600

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двенадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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