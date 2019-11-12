Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двенадцатого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 22,3295 маната, составив 2475,5485 маната, унция серебра - на 0,2091 маната, составив 28,7033 маната, унция платины - на 44,03 маната, составив 1496,1700 маната, унция палладия подешевела на 185,6315 маната, составив 2870,6285 маната.
|
Название
|
12.11.2019
|
08.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2475,5485
|
2497,8780
|
Серебро
|
XAG
|
28,7033
|
28,9124
|
Платина
|
XPT
|
1496,1700
|
1540,2000
|
Палладий
|
XPD
|
2870,6285
|
3056,2600
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двенадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.
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