Золото в Азербайджане подешевело

12 ноября 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двенадцатого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 22,3295 маната, составив 2475,5485 маната, унция серебра - на 0,2091 маната, составив 28,7033 маната, унция платины - на 44,03 маната, составив 1496,1700 маната, унция палладия подешевела на 185,6315 маната, составив 2870,6285 маната.

Название

12.11.2019

08.11.2019

Золото

XAU

2475,5485

2497,8780

Серебро

XAG

28,7033

28,9124

Платина

XPT

1496,1700

1540,2000

Палладий

XPD

2870,6285

3056,2600

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двенадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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