Годовая инфляция в Азербайджане составила 2,6%

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане увеличились на 2,6 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно отчету, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия увеличились на 3,7 процента, непродовольственные товары на 1,2 процента, цены на платные услуги населению выросли на 2,2 процента.

Цены на потребительские товары и услуги в октябре по сравнению с сентябрем выросли 0,4 процента, в том числе цены на продукты питания, напитки и табачные изделия - 0,2 процента, непродовольственные товары - 0,1 процента, платные услуги - 0,9 процента.

Тем не менее, в течение месяца снизилась стоимость ремонта, чистки и аренды одежды, ремонта бытовой техники, автомобилей, ресторанов и кафе. Также снизились цены на аренду квартир, цены железндорожные и международные авиаперевозки. Существенных изменений в ценах на другие платные услуги не наблюдалось.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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