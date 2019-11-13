Узбекистан повысил размер долга, при котором запрещается выезд за границу

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане утвердили детальный порядок ограничения на выезд для должников, сообщает Trend со ссылкой на данные министерства юстиции Узбекистана.

Перечень случаев, при которых выезд должника за рубеж не ограничивается, перечислен в положении о порядке взаимодействия Бюро принудительного исполнения (БПИ), Министерства внутренних дел (МВД) и Пограничных войск Службы государственной безопасности. Документ зарегистрирован министерством юстиции.

Согласно документу, временное ограничение выезда из Узбекистана физических лиц, имеющих задолженность, применяется при наличии лишь неуважительных причин и лишь при наличии судебных документов.

Выезд должника за рубеж не ограничивается в случаях: когда сумма задолженности не превышает пятикратную сумму базовой расчетной величины (117 долларов, ранее эта сумма составляла 49 долларов), за исключением исполнительных документов, предусматривающих взыскание алиментов или иных периодических платежей; на имущество лица наложен арест, достаточный для исполнения решения суда; должник является юридическим лицом.

Информация о введении и снятии ограничения направляется в органы внутренних дел и пограничные войска через систему межведомственного взаимодействия.

Информация о введении или снятия ограничения на выезд должника направляется ему в письменной форме (по электронной почте) и в виде СМС по телефону (по мобильной связи).

Ограничение приостанавливается, и должнику разрешается выезд за рубеж в случаях, требующих госпитализации за пределами Узбекистана, а также при включении в состав делегации, выезжающей из Узбекистана.

По данным минюста, любой гражданин может узнать о наличии ограничения своего выезда за пределы Узбекистана на сайте БПИ.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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