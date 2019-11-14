Госагентство по обязательному медицинскому страхованию реализует проект по стандартизации лабораторий (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана реализует проект по стандартизации лабораторий в государственных медицинских учреждениях, работающих по обязательному медицинскому страхованию, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу агентства.

В рабочую группу проекта, основанную на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, входят представители Агентства и Общественного объединения экспертов клинической лаборатории Азербайджана.

Цель Рабочей группы по стандартизации лабораторий в медицинских учреждениях состоит в том, чтобы обеспечить функционирование современных диагностических лабораторий в стране в соответствии с современными стандартами и укрепить механизм повышения качества услуг. Проект предусматривает классификацию лабораторий в медицинских учреждениях, подготовку списков и кодов для лабораторных услуг , а также оценку человеческих ресурсов.

Команда проекта также проводит обучение врачей и медсестер, работающих в медицинских лабораториях. В месячном обучении примут участие медицинские работники из городов Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, Шеки и Лянкярана, включая Шамахинский, Гейчайский, Губинский, Джалилабадский и Агджабединский районы. Тренинг состоит из двух частей, теоретической и практической. Теоретическая часть проводится в центре талассемии, а практическая часть, наряду с центром, проводится в клинике педагогической хирургии Азербайджанского медицинского университета и в онкологической клинике того же университета. В первый день тренинга участникам были предоставлены современные научные книги и учебные материалы.

Во время тренинга участникам будут передавать навыки использования информационных технологий в лабораторной диагностике.

На открытии тренинга руководитель департамента стратегических закупок Агентства Фирангиз Алиева сказала, что необходимо создать единую базу данных о наличии лабораторий, соответствующих международным стандартам в нашей стране, и, как следствие, собрать статистические данные о лабораторных услугах.

На следующих этапах проекта будет также приглашен медицинский персонал, работающий в лабораториях медицинских учреждений в других регионах страны.

Участники будут награждены сертификатами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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