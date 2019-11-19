Спрос на облигации Минфина Азербайджана превысил предложение в пять раз

19 ноября 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 25 миллионов манатов. Срок оборота составляет 364 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 13 инвесторов подали 23 заявки в ценовом диапазоне от 91,7846 маната (при доходности в девять процентов) до 94,3689 маната (шесть процентов) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 94,3246 маната (6,05 процента), а средневзвешенная цена – 94,3285 маната (6,0456 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 125,018 миллиона манатов, а объем размещения - 25 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 17 ноября 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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