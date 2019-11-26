Азербайджан улучшил позицию в мировом рейтинге благосостояния

БАКУ/Trend/ - Азербайджан занял 92-е место среди 142 стран в рейтинге национального благосостояния Legatum Prosperity Index за 2019 год, сообщает Trend со ссылкой на доклад независимого научно-исследовательского института Legatum.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, Азербайджан поднялся на пять ступеней, в 2018 году страна занимала 97-ю позицию в рейтинге Legatum.

В целом, за последние пять лет Азербайджан продвинулся в рейтинге на девять позиций.

При этом Азербайджан занял 55-е место по качеству условий для бизнеса и предпринимательства, опередив такие страны, как Россия, Турция, Казахстан и ряд европейских стран. Страна заняла 62-е место по качеству инвестиционных условий и 70-е - по условиям жизни.

По таким позициям, как доступ к рынку и инфраструктура, Азербайджан занимает в рейтинге 71-е место, по качеству экономики - 94-е место.

Лидируют в рейтинге, учитывающем не только стандартные макроэкономические показатели - такие как ВВП, безработица и инфляция, но и различные характеристики уровня жизни, скандинавские страны. В частности, Дания занимает первое место, Норвегия - третье, Швеция – четвертое, Финляндия - пятое. На последнем месте находится Южный Судан.

Согласно методологии проекта, ранг страны определяется путем вычисления средневзвешенного значения девяти субиндексов, отражающих такие важные составляющие благосостояния, как ключевые макроэкономические показатели - качество образования и здравоохранения, развитость демократических институтов, организации управления, бизнес и инновации, социальный капитал и личную свободу.

Как отмечают эксперты, работавшие над Legatum Prosperity Index, для характеристики национального благосостояния необходимо принимать во внимание не только размер ВВП, но и то, насколько довольны жизнью, здоровы и свободны жители рассматриваемой страны.

Legatum Prosperity Index, публикуемый с 2006 года, оценивает благосостояние более 90 процентов жителей земного шара.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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