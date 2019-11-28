Золото в Азербайджане подешевело

28 ноября 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать восьмого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 4,7855 маната, составив 2475,94 маната, унция серебра - на 0,0641 маната, составив 28,8759 маната, унция платины - на 17,0935 маната, составив 1519,8680 маната, унция палладия подорожала на 41,055 маната, составив 3110,1160 маната.

Название

28.11.2019

27.11.2019

Золото

XAU

2475,9480

2480,7335

Серебро

XAG

28,8759

28,9400

Платина

XPT

1519,8680

1536,9615

Палладий

XPD

3110,1160

3069,0610

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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