Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать восьмого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 4,7855 маната, составив 2475,94 маната, унция серебра - на 0,0641 маната, составив 28,8759 маната, унция платины - на 17,0935 маната, составив 1519,8680 маната, унция палладия подорожала на 41,055 маната, составив 3110,1160 маната.
|
Название
|
28.11.2019
|
27.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2475,9480
|
2480,7335
|
Серебро
|
XAG
|
28,8759
|
28,9400
|
Платина
|
XPT
|
1519,8680
|
1536,9615
|
Палладий
|
XPD
|
3110,1160
|
3069,0610
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцать восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.
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