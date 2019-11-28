Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать восьмого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 4,7855 маната, составив 2475,94 маната, унция серебра - на 0,0641 маната, составив 28,8759 маната, унция платины - на 17,0935 маната, составив 1519,8680 маната, унция палладия подорожала на 41,055 маната, составив 3110,1160 маната.

Название 28.11.2019 27.11.2019 Золото XAU 2475,9480 2480,7335 Серебро XAG 28,8759 28,9400 Платина XPT 1519,8680 1536,9615 Палладий XPD 3110,1160 3069,0610

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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