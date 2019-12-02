Туркменистан расширяет услуги платежной системы VISA и MasterCard

2 декабря 2019 14:52 (UTC+04:00)

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